Aldeia Laranjal denuncia invasão de área indígena e pede providências às autoridades

A comunidade da Aldeia Laranjal, localizada na região de Jardim, enfrenta há mais de um mês a ocupação de parte de seu território tradicional por famílias sem terra. O caso foi levado à tribuna da Casa de Leis pelo cacique da aldeia, que solicitou apoio urgente das autoridades para a retirada dos ocupantes.

De acordo com o cacique Raul Franco Colmar, a área invadida integra o território tradicional da comunidade — o Tekorá — onde sua família reside há gerações. “Meu nome é Raul Franco Colmar, eu sou de Laranjal. O pessoal do Sem Terra foi invadindo lá nossa área, nosso Tekorá, e isso aí nós não aceitamos. Meu pai morou muitos anos lá, desde 1937. Eu nasci em 1964 e moro lá até hoje. Nós não queremos que aconteça essas coisas. Estamos pedindo força para retirar aquele povo sem terra, de lá”, declarou.

Segundo o cacique, a ocupação já ultrapassa um mês. Ele afirma não saber o número exato de famílias envolvidas, mas reforça que a permanência dos ocupantes tem gerado preocupação e insegurança para os moradores da aldeia.

Raul destacou ainda que a comunidade não reconhece a legitimidade da ocupação e pede intervenção dos órgãos competentes para garantir o respeito ao território tradicional. “Nós não aceitamos. Estamos pedindo essa ajuda para nós, para o nosso povo”, reforçou.

O vereador Erney Barbosa Bazzano do PT durante a sessão desta segunda feira, 2 de março reforçou que vai pedir reforços da FUNAI e levara o caso ao Ministério dos Povos Indígenas em Brasília.

O caso agora aguarda posicionamento das autoridades responsáveis, enquanto a comunidade da Aldeia Laranjal espera por medidas que assegurem seus direitos e a integridade de sua área tradicional.

Por Juliana Brum – Correspondente região Sudoeste