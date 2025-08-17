Ajude a encontrar! Idoso de 78 anos desapareceu na região do bairro Cabreúva

Antônio Gomes da Cunha, de 78 anos, está desaparecido desde às 17h desse sábado (16), no bairro Cabreúva. O idoso possui juízo mental debilitado.

Segundo informações repassadas pela família, no momento em que Antônio saiu de casa, ele vestia uma camisa social de manga curta na cor azul claro, short azul de esporte, casaco verde escuro e sapato marrom.

“Se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, por favor, entre em contato imediatamente. Agradecemos imensamente qualquer ajuda”, pediu a família.

Aqueles que souberem de algo, podem entrar em contato pelos telefones 67 99259-5998 Marcio Júnior ou 67 99105-3727 Mayara. Ajude!

