Águas Guariroba estrutura cronograma de programas sociais e amplia impacto nas comunidades de Campo Grande

Calendário de ações garante continuidade e integração entre projetos voltados à educação, geração de renda, conscientização ambiental e ao apoio social

Reconhecida pelo compromisso que vai além do saneamento, a Águas Guariroba tem transformado realidades por meio de seus programas sociais, que impactaram cerca de 40 mil pessoas no ano passado e promete contemplar ainda mais pessoas em 2026.

Neste ano, as atividades já começaram com o Afluentes, programa permanente de diálogo com lideranças comunitárias; as oficinas Bolha de Sabão, projeto que promove o reuso sustentável do óleo de cozinha transformando-o em produtos de limpeza; e o Esporte para Todos, iniciativa que promove inclusão e qualidade de vida por meio da prática esportiva.

Para Arízia Suely Ferreira de Araújo, Presidente da Associação de Moradores do Residencial Flores, o projeto Bolha de Sabão impactou diretamente sua comunidade. “O Bolha de Sabão foi muito importante para a comunidade, pois ensinou a reciclar o óleo usado, garantindo o descarte correto sem prejudicar o meio ambiente e ainda criando uma nova fonte de renda com a produção e venda de sabão líquido, o que deixou todos muito satisfeitos com os resultados alcançados”, destacou.

A partir de março, têm início projetos voltados à educação e conscientização ambiental. O Sanear desenvolve palestras e capacitações com professores e estudantes, abordando a importância do saneamento básico e da preservação ambiental. No mesmo período, o De Olho no Óleo intensifica ações de conscientização sobre o descarte correto do óleo de cozinha usado, prevenindo impactos nas redes de esgoto e no meio ambiente. E o Pioneiros, que prepara jovens para o mercado de trabalho, promove visitas técnicas, workshops, palestras e estimula pensamento crítico, a inovação e protagonismo.

O projeto Portas Abertas, realizado em ciclos ao longo do ano, está previsto para acontecer entre março e junho, em seu primeiro ciclo, e de agosto a novembro no segundo. O projeto aproxima a comunidade das operações da concessionária, por meio de visitas guiadas que apresentam o caminho da água e do esgoto à população, reforçando a transparência e a educação ambiental.

Já o Prospera, uma ação social nacional promovida pelo Insituto Aegea, deve ocorrer no mês de novembro. Em 2025, o projeto consolidou-se como uma das maiores ações sociais da concessionária. A iniciativa reúne, em um único espaço, serviços essenciais que vão desde atendimentos de saúde, palestras educativas e emissão de documentos, até recreação, negociação de débitos, solicitação de novas ligações e cadastro na Tarifa Social, ampliando o acesso da população a direitos e oportunidades.

A Tarifa Social e outras ações sociais seguem de forma contínua e aberta durante o ano, com a possibilidade de lideranças comunitárias e qualquer instituição entrar em contato conosco para irmos até os bairros realizar atendimento à população.

As ações de voluntariado mobilizam colaboradores em campanhas solidárias, como a arrecadação de agasalhos, atividades no Dia das Crianças, doação de sangue, visita a asilos e iniciativas de Natal, fortalecendo a rede de apoio às comunidades.

Para Jhonatan Passos, Supervisor de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, o impacto dos programas e projetos sociais vai além do presente, é principalmente no futuro. “Com foco na inclusão, na cidadania e no desenvolvimento comunitário, a concessionária organiza, ao longo de todo o ano, uma agenda estruturada de iniciativas que fortalecem o vínculo com a sociedade e ampliam o alcance das ações nas comunidades”, explica.

Instituições, lideranças e moradores interessados em participar de algum dos projetos ou levar as iniciativas para seus bairros podem entrar em contato pelo e-mail cedoc@aguasguariroba.com.br. A proposta é ampliar parcerias e garantir que cada ação social continue gerando impacto positivo e transformando vidas em Campo Grande.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

