Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal contam com nova diretoria

A Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto de Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul, agora em conjunto com a Ambiental MS Pantanal, responsável pelos serviços em 68 municípios do interior do Estado, contam com nova diretoria.

Por meio de nota ao jornal O Estado, a concessionária informou que o diretor-presidente das empresas passa a ser Gabriel Buim. Já Francis Moreira assume a diretoria executiva da Águas Guariroba, e Clayton Bezerra segue na diretoria executiva da MS Pantanal.

“Embora com atuação de uma presidência integrada, vale ressaltar que as empresas possuem especificidades próprias que seguirão conforme estabelecem os respectivos contratos. A Águas Guariroba é uma concessão plena que opera na capital, responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Ambiental MS Pantanal é uma parceria público-privada, que atua em 68 municípios do estado, responsável pelo esgotamento sanitário.

A Aegea Saneamento agradece o trabalho de Themis de Oliveira, executivo que esteve à frente da presidência da Águas Guariroba. Paulo Antunes seguirá apoiando o grupo Aegea em projetos estratégicos”, ressalta a Águas.

Conheça os diretores

Gabriel Buim – diretor-presidente da Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal

Atuava como diretor executivo da Águas Guariroba desde 2021. É engenheiro da computação e especialista em gestão de negócios. Tem 13 anos de experiência no setor de saneamento, integralmente dedicados ao grupo Aegea Saneamento, onde atuou nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Francis Moreira – diretora executiva da Águas Guariroba

Tem mais de 20 anos de experiência em saneamento e gestão empresarial. Tem formação em engenharia civil e engenharia sanitária e ambiental, com especialização em gestão ambiental e financeira. Atua desde 2009 na Águas Guariroba, onde ocupou cargos de coordenadora e gerente de operações.

Clayton Bezerra – diretor executivo da Ambiental MS Pantanal

Biólogo e engenheiro civil. Iniciou atuação na Aegea em 2008, na Águas Guariroba, como técnico químico. Já foi gerente de operações nas unidades da Aegea em São Paulo e esteve à frente na mobilização para entrada em Teresina (PI) e Manaus (AM). Foi diretor executivo nas unidades da Aegea em Mato Grosso (MT1), atuando na Ambiental MS Pantanal desde 2021.