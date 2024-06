Agetran informa interdições para o final de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições para este final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Dia 21 de junho

Evento: Festa Junina Centro Especializado para Idosos

Local: Rua Carlos Gomes entre as Ruas Monte Castelo e Rua 13 de Junho

Horário: Das 15h às 17h

Evento: Festa Junina

Local: Av. São Nicolau entre a Rua Santa Madalena e Rua Santa Ana

Horário: Das 16h às 00h

Evento: Festa Junina Maestria Colégio e Cursos- Unidade II

Local: Rua Caconde entre a Rua José Gomes Domingues e Rua Trouville

Horário: Das 13h às 20h

Evento: Festa Junina

Local: Rua São Nicolau nº 172 entre a Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena

Horário: Das 15h às 23h

Evento: Evento Social Águas Guariroba

Local: Rua Dona Eliza Arruda no cruzamento com a Rua Cristalina e Av. Gury

Horário: Das 15h às 17h

Dia 22 de junho

Evento: Festa Junina Associação de Moradores dos Bairros Alves Pereira e Antunes

Local: Rua Manoel Garcia de Souza entre as Ruas Conde De Pinhal e Rua Tucuruvi

Horário: Das 16h às 22h

Evento: Evento Religioso Igreja Assembleia de Deus MS

Local: Rua Cassandra Nº 540 entre as Ruas Da Lógica e Rua Ilha de Marajó

Horário: Das 08h às 22h

Evento: Festa Junina

Local: Rua Sergipe nº 1672 entre Rua Amazonas e Rua São Paulo

Horário: Das 10h às 23h

Evento: Ação Social

Local: Rua Bento de Souza entre Rua Peruíbe e Rua Ipamerim

Horário: Das 08h às 12h

Evento: Festa Junina

Local: Rua Anselmo Selingard entre as Ruas Arthur Pereira e Rua Venício Gandolf

Horário: Das 16h às 23h59

Evento: Arraiá Ferro Forró

Local: Rua Dr. Temítocles entre a Rua 14 de Julho e Av. Calógeras

Horário: Das 14h às 22h

Evento: Evento Religioso Igreja Assembleia De Deus Missões Gideões

Local: Rua Amador Bueno entre as Ruas Emboabas e Rua Jaime Ferreira de Vasconcelos

Horário: Das 16h às 22h

Evento: Festa Junina Paróquia São João Batista

Local: Rua Pedro Baduíno entre as Rua Duarte Coelho e Rua José R. Nobre

Horário: Das 14h às 22h

Evento: Ação Social

Local: Rua Bento de Souza entre a Rua Peruíbe e Rua Ipamerim

Horário: Das 15h às 00h

Evento: Pedalada Pela Paz no Trânsito

Local: Rua Lúcia Martins Coelho entre as Ruas Península e Rua Naim Dibo

Horário: Das 08h às 10h

Dia 23 de junho

Evento: Missa e Benção dos Ciclistas Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Local: Ida: Av. Afonso Pena e Av. Duque De Caxias- Aeroporto

Volta: Av. Duque de Caxias, Av. Afonso Pena, Rua Alexandre Farh e Rua Santuário

Dias 21 e 22 de junho

Evento: Arraiá

Local: Rua João Carlos Costardi Girotto entre a Rua Artur Pereira e Rua Bonfilho Scorpione

Horário: Das 18h às 01h

Dias 21, 22 e 23 de junho

Evento: Festa Junina Associação de Moradores dos Bairros Alves Pereira e Antunes

Local: Rua Manoel Garcia de Souza entre as Ruas Do Conde de Pinhal e Tucuruvi

Horário: Dia 21 das 17h às 22h, dia 22 das 16h às 22h, dia 23 das 14h às 19h

Evento: Festa Junina Associação de Moradores do Bairro Jockey Clube

Local: Rua Bom Sucesso Nº 846 entre a Av. Primavera e Rua das Rosas

Horário: Das 17h às 23h

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

