Agetran informa as interdições de vias neste fim de seman

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulga as interdições de trânsito previstas para este fim de semana, relacionadas a eventos e atividades em Campo Grande. Com o objetivo de manter a ordem e a segurança no trânsito, a Agetran reforça a importância de que os condutores respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para evitar transtornos.

Confira o cronograma das interdições:

14 de dezembro (sábado)

Local: Rua 15 de Novembro

Trecho: meia-pista entre as ruas Bahia e Ricardo Brandão; interdição total da Rua Bahia a Rua 7 de Setembro

Horário: 5h às 14h

Motivo: obra de recapeamento

Local: Rua Dona Carlota, entre as ruas Anhanguera e Nove de Julho

Horário: das 9h às 16h

Motivo: evento

Local: Rua Iporã, entre a Avenida Estados Unidos e Avenida Dona Otília Barbosa

Horário: a partir das 20h

Motivo: evento

15 de dezembro (domingo)

Local: Rua Abílio Soares, entre as ruas Teixeira da Silva e Francisco Rodrigues Aranda

Horário: das 8h às 13h

Motivo: evento

Local: Rua Iporã, entre a Avenida Estados Unidos e Avenida Dona Otília Barbosa

Horário: a partir das 17h

Motivo: evento

Local: Rua Planaltina, nº 959, entre as ruas Acreúna e Cel. Adauto Barbosa

Horário: das 13h às 17h

Motivo: evento

Local: Rua do Violino, próximo à Avenida José Nogueira Vieira

Horário: das 10h às 18h

Motivo: evento

