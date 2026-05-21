Agesul abre licitação de até R$ 104 milhões para manutenção de rodovias em Mato Grosso do Sul

Foto: Foto de capa: Edemir Rodrigues/Arquivo
Foto: Foto de capa: Edemir Rodrigues/Arquivo

A Agesul lançou nesta quinta-feira (21) uma licitação para contratar empresas especializadas na manutenção e conservação de rodovias das regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Os contratos podem chegar a valores superiores a R$ 104 milhões.

De acordo com aviso publicado no Diário Oficial do Estado, a concorrência prevê a execução de serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada.

Os serviços serão divididos em três lotes. Os lotes 6 e 7 contemplam rodovias da região norte do Estado, enquanto o lote 8 atenderá municípios da região nordeste.

O valor estimado para o lote 6 é de R$ 97.521.760,69. Já o lote 7 possui previsão de investimento de R$ 104.486.353,81. O lote 8 tem valor estimado em R$ 100.066.322.

Segundo o edital, o critério de julgamento será o de menor preço por lote. A disputa ocorrerá em modo aberto e o regime de execução adotado será o de empreitada por preço unitário.

A abertura das propostas está marcada para o dia 10 de junho, às 8h30, no horário de Mato Grosso do Sul.

As empresas interessadas poderão acessar os detalhes da licitação pelo portal oficial da Agesul.

A manutenção da malha rodoviária é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola, transporte de cargas e mobilidade entre municípios sul-mato-grossenses, especialmente em regiões com forte atividade agropecuária.

 

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