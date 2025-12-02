Afonso Pena e rotatória da Rachid Neder recebem novos semáforos

A Prefeitura Municipal, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), iniciou a implantação de novos semáforos em dois pontos estratégicos de Campo Grande: o cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Joaquim Távora e na rotatória da Avenida Rachid Neder. As mudanças fazem parte de um pacote de melhorias para tornar o trânsito mais seguro e organizado, especialmente para pedestres.

Na Afonso Pena com Joaquim Távora, além do semáforo para pedestres, a Rua Joaquim Távora terá sentido único a partir de 4 de dezembro. A medida vai reduzir conflitos viários e melhorar a travessia para idosos, crianças e frequentadores da região, como usuários da academia do Sesc Camilo Boni e alunos da EMEI Eleodes Estevan.

Na rotatória da Rachid Neder, a semaforização busca aumentar a fluidez, reduzir retenções nos horários de pico e tornar a travessia mais segura para quem circula a pé. A região, de grande movimento, é prioridade no planejamento de mobilidade urbana da cidade.

As intervenções fazem parte do plano da Agência de modernizar a infraestrutura viária e garantir mais segurança no trânsito. As equipes continuam acompanhando o comportamento do tráfego para realizar ajustes quando necessário.