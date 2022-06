Aeroporto de Dourados estará pronto somente em 2023, diz ministro

As obras do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, no município de Dourados, localizado há 229 quilômetros de Campo Grande, finalizará somente no início de 2023. A informação é do Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que esteve na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, na tarde de hoje (17).

Apesar do mal tempo, o Ministro da Infraestrutura foi recebido pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e pelo prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP). Apesar dos desafios de seguir o cronograma, a torcida é que o tempo melhore para que avance na terraplanagem.

“Tivemos desafio com a terraplanagem. Encontramos aqui lençol freático na cabeceira. Isso dificultou um pouquinho o andamento da obra. O tempo também não tem ajudado porque essa obra de terraplanagem precisa de tempo firme para que a gente possa avançar. Acreditamos que no início do ano que vem a obra estará pronta”, explicou o ministro ao site Dourados Informa.

Executada pelo Exército Brasileiro ao custo de R$ 72 milhões oriundos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil), a construção contempla reforma e ampliação da pista de pouso e decolagens em 300 metros, além da regularização das faixas de pistas e áreas de segurança, drenagem, colocação de cercas operacional e trabalhos de terraplenagem das áreas destinadas às futuras edificações.

“Neste aeroporto são R$ 49 milhões e tem um reequilíbrio no contrato fechado em quase R$ 75 milhões, nessa obra”, disse Marcelo Sampaio. A diferença no valor se deve ao aumento de custo de materiais utilizados na obra.

Além dos valores citados, o Governo de Mato Grosso do Sul abriu processo licitatório para contratação de outras obras no aeroporto de Dourados. Segundo a reportagem do Dourados Informa, ela comtempĺa nesta primeira etapa, a elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares para construção de edificações do aeródromo, como o novo terminal de passageiros.

O governador de MS destacou a importância da modernização da pista para desenvolvimento regional. “Quando você amplia os aeródromos regionais, fortalece a economia. Assim que entregar a pista, os voos regionais retornam com ampliação. Já tem procura de novas empresas aéreas que querem trazer voos regionais e isso é bom porque dinamiza a economia e amplia o ir e vir das pessoas”, disse o governador.

O Governo do Estado já havia entregue a pavimentação da rodovia de acesso ao Aeroporto Municipal de Dourados, no valor de R$ 12,7 milhões. A construção também beneficia estudantes dos municípios vizinhos que estudam na UFGD (Universidade da Grande Dourados) e também da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).