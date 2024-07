Aena muda data de início de reforma de Aeroporto de Campo Grande para final de 2024 e início de 2025

A Aena Brasil, concessionária espanhola que assumiu a administração do Aeroporto Internacional de Campo Grande em 13 de outubro de 2023, anunciou um pacote de obras para os terminais de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, devido ao processo de escolha de quem vai assumir as reformas a data inicial foi adiada.

Na Capital as obras estavam programadas para ter início no segundo semestre, com previsão de conclusão até 2026, mas a concessionária informou que até o momento a reforma não foi iniciada. A operadora mudou a data de início para o final de 2024 e início de 2025. Neste momento, a Aena está em processo de concorrência para a contratação das construtoras que executaram as obras.

Em Campo Grande as reformas propostas vão permitir ao aeroporto atingir uma capacidade de 2,6 milhões de passageiros ao ano. São melhorias de grande porte, com a construção de um segundo piso no terminal de passageiros, instalação de pontes de embarque, reforma do pátio de aeronaves e ampliação do estacionamento. As reformas em Campo Grande também vão permitir que o aeroporto esteja preparado para receber voos internacionais.

Já em Ponta Porã uma ampliação robusta será realizada no terminal de passageiros, oferecendo uma experiência muito melhor para os usuários. A área construída vai passar dos atuais 800 m² para 2.600 m², com o espaço da sala de embarque quadruplicado e a superfície da área pública nove vezes maior. O COA também vai ganhar um novo prédio. O pátio vai contar com três posições para aeronaves tipo C. Foi integrado à rede Aena em 7 de novembro.

O Aerporto de Corumbá vai dobrar a capacidade operacional, que poderá alcançar 100 mil passageiros ao ano. No lado ar, haverá uma bateria de melhorias e revitalizações, com foco no aumento da segurança operacional. Também serão implantadas quatro posições de estacionamento tipo C no pátio. A Aena assumiu a administração do aeroporto em 10 de novembro.

Os projetos para Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, todos no Mato Grosso do Sul, fazem parte das melhorias estruturais dos aeroportos do Bloco SP/MS/PA/MG, que foram assumidos pela Aena no final do ano passado. Somados aos seis aeródromos que opera no Nordeste desde 2020, os novos equipamentos passam a integrar a rede da concessionária no país. A Aena é responsável por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional, operando 17 aeroportos, em nove estados e quatro regiões, números que consolidam a companhia como a maior operadora aeroportuária do Brasil.

Por Thays Schneider