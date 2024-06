Adolescente de 14 anos é a primeira morte por dengue em Campo Grande em 2024

Um adolescente, de 14 anos, é a primeira pessoa a morrer por dengue, em Campo Grande, em 2024. Segundo informações da Sesau (secretaria municipal de Saúde), o garoto não tinha tomado nenhuma dose da vacina contra a doença e era incluído no grupo de risco.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, comentou que o menino tinha como comorbidade anemia falciforme. A informação não foi destacada no boletim epidemiológico da SES (secretaria de estado de Saúde), divulgada há alguns dias. A representante da pasta municipal disse desconhecer o motivo da falta do dado no registro estadual.

Ao todo, 26 mortes por dengue já foram confirmados no Estado este ano. Outras 13 vítimas da doença tem o laudo de morte em investigação. Até a última atualização, 11.550 pessoas haviam contraído a doença em MS. A SES também registrou 19.723 casos prováveis em Mato Grosso do Sul.