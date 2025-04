Ações sustentáveis da Águas Guariroba são destaque na III Jornada de Pesquisa e Tecnologias de Campo Grande

Práticas sustentáveis da Águas Guariroba são destaque em painel “Economia Verde: Modelos e Práticas de ESG” durante a III Jornada de Pesquisa e Tecnologias realizada no Bioparque Pantanal. O gerente de Meio Ambiente e Qualidade da concessionária, Fernando Garayo, foi um palestrante convidado a integrar o painel de especialistas da área.

ESG é uma sigla que representa as palavras Environment (Ambiente), Social (Social) e Governance (Governança). Trata-se de um conjunto de critérios utilizados para avaliar o desempenho de uma empresa ou organização em termos ambientais, sociais e de governança.

“A adoção de práticas de ESG é fundamental para o desenvolvimento sustentável das empresas e para o impacto positivo que elas podem gerar na sociedade. Na Águas Guariroba, entendemos que a responsabilidade corporativa vai além do simples cumprimento das normas. Ela está ligada diretamente à nossa capacidade de promover um futuro mais equilibrado e justo, tanto para as gerações atuais quanto para as futuras”, explicou Fernando Garayo, gerente de Meio Ambiente e Qualidade.

Com o tema ‘Conservação em Tempos de Crise Climática’, a jornada reuniu pesquisadores, estudantes, gestores públicos e representantes de instituições científicas e tecnológicas para debater soluções sustentáveis, apresentar projetos inovadores e consolidar parcerias estratégicas.

“Pesando no impacto da concessionária como um todo, a Águas Guariroba tem diversas ações e projetos focados em atender as três letras do ESG, levando a mudança e preservação para o meio ambiente e para sociedade. Ações como o ‘De Olho no Óleo’ e o Viveiro de Mudas trabalham ativamente para manter o bem-estar da natureza, enquanto o ‘Bolha de Sabão’ promove não apenas a sustentabilidade como também a economia circular ”, explicou Fernando Garayo, gerente de Meio Ambiente e Qualidade.

ESG em Ação

Por meio do Viveiro Isaac de Oliveira, ao longo de 14 anos, mais de 600 mil mudas foram plantadas pela Águas Guariroba. Todas as mudas produzidas no viveiro são de espécies nativas do bioma Cerrado, que ocupa grande parte do território sul-mato-grossense. O Viveiro também possibilitou a concessionária a conquista de primeira empresa de saneamento do Brasil a fazer a neutralização de carbono, chegando a mais 248 mil toneladas de carbono neutralizado da atmosfera.

Ligando ao meio ambiente ao trabalho social, as ações irmãs ‘De Olho no Óleo’ e ‘Bolha de Sabão’ contém a degradação do meio ambiente e promovem a economia circular.

“Desde 2011, o ‘De Olho no Óleo’, ação realizada pelo setor de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, se preocupa em dar um destino correto ao óleo de cozinha usado, uma vez que o óleo descartado incorretamente é um agente causador de prejuízos inestimáveis. Enquanto o projeto “Bolha de Sabão” surgiu a partir da coleta do óleo, ele incentiva o reuso sustentável do óleo de cozinha com a transformação em sabão em pó, líquido, sabonetes e produtos de limpeza em geral, por meio da capacitação de mulheres de baixa renda, que vivem em comunidades de Campo Grande”, explicou Jhonatan Passos, analista de Responsabilidade Social da concessionária.

A governança e diversidade é outra temática de relevância na Águas Guariroba, uma vez que expande as perspectivas da concessionária e integra o compromisso com justiça e ética. O maior destaque da organização é o programa Respeito dá o Tom é uma iniciativa do Grupo Aegea, holding da concessionária, que desde 2017 tem como objetivo diminuir a desigualdade racial no mercado de trabalho, promovendo a equidade nas oportunidades de acesso à empresa e de crescimento profissional àqueles que se autodeclaram pretos e pardos.

“Construir uma sociedade mais inclusiva começa com a criação de um ambiente de trabalho mais equilibrado, que priorize o respeito e a valorização das diversas diferenças, promovendo uma cultura de inclusão genuína. A governança corporativa desempenha um papel essencial nesse processo, ao assegurar que as práticas de gestão sejam transparentes, responsáveis e orientadas para a equidade”, destacou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

