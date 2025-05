Acidentes expõem falta de semáforos em cruzamento no bairro Santo Antônio

Moradores do bairro relatam indignação com falta de semáforos no trecho

Na tarde desta quarta-feira (14), um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio acendeu mais uma vez o alerta para a falta de sinalização em um cruzamento do bairro Santo Antônio em Campo Grande.

O sinistro de trânsito aconteceu no cruzamento da Avenida Brasil Central com a Taquari e segundo moradores, foi apenas um entre tantos outros já ocorridos no trecho.

Neste último ocorrido nesta quarta, a mulher que pilotava a motocicleta teve fraturas expostas na perna. Segundo o relato dos moradores o veículo ficou bastante danificado e foi arrastado por metros a frente do local do acidente.

Os moradores do bairro também relataram que estão indignados com mais um acidente acontecendo no local e chamam a atenção para a falta de semáforos no trecho, segundo eles, só a sinalização de “Pare” não é suficiente, já que não é respeitado por muitos que trafegam no local.

A solicitação para a instalação de semáforos no local já foi feita ao presidente de bairro e a vereadores da Capital, mas o pedido ainda não foi atendido até o momento, conforme relatado por eles.

Enquanto isso, os moradores expressam a preocupação e indignação de conviver com a falta de segurança no local.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram