Ação ‘Inverno Acolhedor’ abrigou 170 pessoas nesse fim de semana gelado na Capital

A ação Inverno Acolhedor, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, atendeu neste fim de semana, cerca de 170 pessoas em situação de vulnerabilidade social no Parque Ayrton Senna. Além de dormitórios, a SAS (Secretaria de Assistência Social) também ofereceu roupas, alimentação, cobertores e atendimento social aos assistidos.

No sábado (9), primeira noite de atendimento, quando os termômetros marcaram 7º graus com sensação térmica de -3,2º, o espaço acolheu 90 pessoas, sendo 80 homens e 10 mulheres. Entre os atendidos estavam cinco idosos, dois migrantes e quatro pets. Dez pessoas abordadas pelas equipes recusaram o acolhimento.

Já na noite de domingo (10), o ponto de apoio recebeu outras 80 pessoas, sendo 70 homens e 10 mulheres. Também foram acolhidos cinco idosos, quatro migrantes e quatro animais de estimação. Nesta segunda noite, seis pessoas recusaram atendimento.

A ação Inverno Acolhedor deve continuar enquanto as temperaturas permanecerem baixas na Capital, mantendo a estrutura preparada para atender novas demandas e ampliar a proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade social.