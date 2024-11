Aberto! Bioparque Pantanal receberá o público no feriado com horário especial

O Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, estará aberto em horário especial nos dias 14 e 15 de novembro, das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30. Na quinta-feira, será ponto facultativo em celebração ao Dia do Servidor Público Estadual. Já na sexta-feira comemora-se a Proclamação da República.

A visita é gratuita e deve ser agendada pelo site oficial do empreendimento que estará de portas abertas para receber o público. Com mais de cinco milhões de litros de água, o ponto turístico é a casa de aproximadamente 40 mil animais.

O Bioparque é uma excelente opção de passeio no feriado, mas vai além do lazer e oferece uma experiência única, proporcionando educação ambiental e popularização da ciência para todas as idades. Quem estiver no local terá a oportunidade de conhecer a famosa sucuri Gaby, jiboia Rachel Carson, a lobinha Delinha e o imponente pintado Adriano.

E para os amantes de inovação e tecnologia, o Bioparque ainda conta com o MiBio (Museu Interativo da Biodiversidade). O local oferece cinema com imagens dos rios de Mato Grosso do Sul, tela interativas, exposição com sons de animais do Pantanal, microscópio e muito mais.