Abertas as inscrições para o 2º Desperta Cristão em Ivaí

Estão abertas as inscrições para o 2º Desperta Cristão, que será realizado no feriado de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, em Ivaí (PR). O evento está programado para começar às 6h e o ponto de encontro acontecerá na Igreja Matriz de Nova Aliança do Ivaí.

Para se inscrever, os interessados devem doar uma caixa de leite integral ou uma caixa de água de coco, que será doada para APDE (Associação dos Portadores de Doença Especial).

A programação consiste em: saída às 7h em direção ao Cenáculo e, às 9h, missa solene. O endereço do local é Estrada Aliança PR-561, km 14.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram