A história do Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS

O mais antigo do estado e mais antigo que o estado

Eles não vendem biscoito. Mas, lutam por um mundo melhor, seguindo o fundador do Movimento Escoteiro, o inglês Robert Baden Powell. Um visionário, que quis contribuir com a formação dos meninos e acabou deixando um legado para o mundo.

Em Mato Grosso do Sul, o primeiro Grupo Escoteiro caminha para completar seus 60 anos. E, desde as comemorações de 58 anos vem trabalhando com o que chamam Projeto Rumo aos 60, com atividades e ações que devem fazer parte do marco histórico de 60 anos do Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS.

Segundo a atual presidente, a chefe Ana Rita Amarilia, muito da história do mais antigo Grupo Escoteiro de Mato Grosso do Sul se perdeu com o tempo. “Temos muitos fragmentos desta caminhada. Estava ativo por tanto tempo ininterruptamente é um grande desafio. E o Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS, ou GEOB como também é chamado, vem se inventando e reinventando ao longo dessas quase seis décadas de voluntariado e formação dos jovens”.

A presidente ressaltou que é possível encontrar escoteiros do GEOB pelo mundo. “Muitos foram membros do Grupo ainda muito jovens e, vez ou outra os encontramos na sociedade. São médicos, empresários, comerciantes, professores, militares, pais e mães de família que passaram por aqui e levam no coração e em sua formação tudo que viveu e aprendeu com o Movimento Escoteiro”.

Movimento em família

Apesar de ver o primo ir para as atividades escoteiras quando criança, a Chefe Ana Rita Amarilia não foi membro juvenil. “Eu sou mais uma mãe que levou o filho para ser escoteiro e acabou como voluntária. Não sou a única, em todos os grupos escoteiros encontraremos histórias como a minha. Meu filho entrou com 8 anos, na época era Lobinho, que é o Ramos para as crianças de 6 anos e meia aos 10 e meio, hoje está no Ramo Sênior. E eu tenho muito orgulho de estarmos juntos no GEOB”.

Recém promessada, a mãe e agora chefe Ariane Jozuel da Silva, também trouxe o filho e ficou como voluntária. “Os grupos necessitam dos adultos voluntários e entendo que posso contribuir e para que o Grupo escoteiro seja bom para o meu filho Danilo, que é Lobinh0 e para todos que se unem a nós no mais antigo Grupo Escoteiro do estado”.

Para ser escoteiro precisa ter idade a partir dos 6 anos e meio. Não existe idade máxima, basta entrar em contato e ir ao GEOB.

Jornal o Estado e o GEOB

O Jornal o Estado tem sido um grande parceiro do Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS. Boa parceria, bons frutos. E, juntos vamos contar a história dos voluntários, dos jovens e de muitos que passaram pelo GEOB nestas quase seis décadas.

O Grupo Escoteiro Olavo Bilac Sesi 01/MS fica no antigo Clube do Trabalhador do Sesi (R. Abraão Baccach, 714 – Conj. Jose Abrão, Campo Grande – MS) e as atividades acontecem aos sábados a partir das 14h. Informações pelo whatsapp (67) 99814-4811.

