56% da banda larga no Brasil é fornecida por pequenas operadoras, segundo Anatel

Agência regulatória do setor mostra que esta fatia do mercado escapa da hegemonia das grandes operadoras. Ao contrário, telefonia móvel permanece dominada pelas três grandes

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou, na sexta-feira (11/7), seu Relatório trimestral de Monitoramento da Competição, referente ao segundo trimestre de 2025. De acordo com os indicadores estratégicos, as três maiores operadoras (Vivo, Claro e Tim) dominam 95,2% do mercado de telefonia móvel. O mercado da banda larga fixa, por sua vez, permanece amplamente desconcentrado, com 56,4% dos serviços ofertados por pequenas operadoras

A desconcentração elevada no mercado de banda larga fixa se deve ao conta com um significativo número de prestadoras de pequeno Porte (PPP). Neste segundo trimestre de 2025, foram registradas 11.951 prestadoras de banda larga fixa autorizadas pela Anatel, as quais se somam outras 10.523 prestadoras que atuam no mercado com dispensa de outorga, totalizando cerca de 22,5 mil prestadoras atuando neste mercado.

Os aspectos concorrenciais do mercado de varejo demonstram que mais de 50% do mercado de voz é atendido por OTTs (over-the-top, na sigla em inglês). As OTT’s são empresas que oferecem mais de um conteúdo usando apenas a internet. Exemplos de OTT’s são WhatsApp e Telegram.

No audiovisual, o serviço de streaming responde por 89,9% do mercado. A TV por assinatura tem menos de 10% do mercado e perdeu 1,35 milhão de acessos no trimestre.

Com informações da Agência Gov.