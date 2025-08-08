4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados realiza simulação de guerra em cidades da região Sudoeste

Simulação real de combate toma as ruas de Bela Vista e Jardim mostrando a força dos militares com tanques de guerra e helicópteros

A região Sudoeste do Estado do Mato Grosso do Sul foi cenário da Operação “Águia Pantaneira” organizada pela 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados que durante esta semana toda realizou inúmeros treinamentos de combate trazendo para as ruas um cenário de guerra, uma missão real de combate.

Quem passava desavisado por Jardim, cidade localizada 250km da Capital, se sentia em um verdadeiro campo de guerra. A “Águia Pantaneira” reuniu aproximadamente 354 viaturas militares, incluindo veículos blindados e mais de 1.500 militares envolvidos tomaram ruas com carro blindados, Jipes, motocicletas e enormes tanques de guerra, sem deixar de lembrar os pousos dos helicópteros em terrenos simulando voos forçados.

No último domingo (3), em Bela Vista ocorreu a formatura da FORPROM, realizada no 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado solenidade que marcou o início de uma intensa semana de treinamentos, como parte do processo de validação e certificação da Força de Prontidão da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Os moradores da cidade de Jardim foram surpreendidos com os veículos de guerra passando pelas vias.

Campos de futebol da cidade serviram de local para treinamento de tiros. Helicópteros sobrevoando a cidade sem falar das sirenes estridentes que ecoaram durante toda a cidade enquanto a operação aconteceu.

Militares com pintura nos rostos, todos fardados como se estivessem em guerra. O treinamento reuniu todos os quarteis do Estado do Mato Grosso do Sul e parou as ruas da cidade. Alunos da escola em torno do quartel da cidade presenciaram um verdadeiro desfile de tanques de guerra quando já terminava o dia e eles estavam entrando no quartal, horário da saída da escola. Os alunos ficaram surpresos e acompanharam de perto a simulação com sirenes altas e enormes tanques e armamentos pesados.

Foi um treinamento grande, visto por toda população que teve o objetivo de reforçar o compromisso, a excelência e a preparação constante das Forças Armadas ao país.

“A certificação da Força de Prontidão do CMO não é apenas um treinamento, é a prova que nossos militares estão prontos para agir em qualquer situação real de combate, com estratégia, disciplina e coragem. Cada movimento coordenado carrega uma história de renúncia e dedicação” frisou a comunicação da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados.

