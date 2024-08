Ciclistas percorrerão 140 km entre Bodoquena e Miranda em circuito speed de Gran Fondo

A estimativa do evento é reunir 150 atletas, além de familiares e espectadores na segunda etapa do circuito

A comunidade de ciclismo de Mato Grosso do Sul vai vivenciar mais uma edição do Gran Fondo Bodoquena X Miranda 140K no dia 18 de agosto de 2024. Com um percurso de aproximadamente 140 km, a prova promete testar a resistência e a técnica dos ciclistas, enquanto oferece um cenário de tirar o fôlego entre Bodoquena e Miranda, pela MS-339.

O evento, que começará às 07h30 da manhã, se destaca por unir o desafio físico à beleza natural da região sul-mato-grossense.

Com a largada na Feira do Produtor em Bodoquena, os ciclistas enfrentarão um percurso que exige preparo e determinação, mas que recompensa com vistas de paisagens naturais sul-mato-grossenses. As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto no site www.kmaisclube.com.br, onde também estão disponíveis todas as informações sobre o evento

Christian Nantes, atleta que competiu na etapa anterior em São Gabriel do Oeste e participará desta próxima, compartilhou suas impressões e expectativas.

“A experiência em São Gabriel foi excelente, especialmente por eu ter conseguido um pódio,” comentou. Nantes mencionou que o principal desafio foi se manter junto ao pelotão e acreditar em seu potencial. Para o percurso de Bodoquena X Miranda, ele está otimista.

“O trajeto é muito bom, com uma altimetria desafiadora tanto na ida quanto na volta. Tenho treinado bastante para buscar o melhor desempenho e tentar novamente o pódio”.

A preparação de Nantes inclui treinos diários de ciclismo e academia, seguindo as orientações de seu treinador. Sua estratégia para a prova é clara: manter-se no pelotão e, se surgir a oportunidade, tentar uma fuga para conquistar o pódio novamente.

Carlos Porto, coordenador geral do circuito, falou sobre a origem do evento e a escolha dos percursos. “Queríamos criar um circuito que oferecesse aos atletas de ciclismo de estrada a chance de competir em provas diferenciadas aqui no Mato Grosso do Sul, atraindo também atletas de outras regiões e países vizinhos,” explicou Porto. Ele destacou que os percursos são selecionados por suas características naturais e visuais, proporcionando uma melhor experiência aos participantes.

“São Gabriel do Oeste tem uma estrada de serra até Rio Negro, enquanto Bodoquena e a última etapa entre Bonito e Águas de Miranda são conhecidas por serem atrativos turísticos”.

A etapa Bodoquena X Miranda é a segunda de um circuito de três etapas.

A primeira, realizada em 23 de junho de 2024, aconteceu entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro e contou com a participação de 150 atletas. A terceira e última etapa está programada para o dia 27 de outubro, entre Bonito e Águas de Miranda.

