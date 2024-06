Prefeitura de Batayporã anuncia processo seletivo para assistente social e motorista

Foram divulgados os períodos para inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Batayporã que irá preencher duas vagas, por tempo determinado, com candidatos de nível fundamental incompleto e superior.

Os cargos são: Assistente Social (1); e Motorista Classe ”B” (1). A jornada éde 30 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 2.005,02 a R$ 4.028,70.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período das 8h do dia 17 de junho de 2024 até às 23h55 do dia 18 de junho de 2024, no site do Município de Batayporã.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova de títulos. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

O edital tem validade de dois anos contados da data de sua homologação.

