Nova rota de conexão do Bolsão: MS-320 terá capa de asfalto a partir de maio

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está investindo mais de R$ 99 milhões na pavimentação de 31,7 quilômetros da MS-320, que conecta Três Lagoas à MS-377, no trevo Vera Cruz. A obra inclui a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego Ribeirão Campo Triste e a aplicação da capa de asfalto na rodovia a partir do próximo mês de maio.

A pavimentação da MS-320 promete impulsionar a região produtora de florestas plantadas, reforçando a cadeia da celulose e o sistema logístico. A obra também é vista como uma realização para os produtores rurais locais, que aguardavam há anos pela pavimentação do trecho, que servirá como nova rota de conexão do Bolsão.

A MS-320 começa em Três Lagoas, no entroncamento com a MS-158, e segue até o trevo Vera Cruz, na MS-377. Dali, os motoristas podem seguir em diferentes direções: a partir do trevo, a rota direta para Paraíso das Águas tem 155 quilômetros; virando à esquerda, são mais 85 quilômetros até Água Clara; ou, à direita, mais 51 quilômetros até Inocência. A obra deve beneficiar também o tráfego de veículos de carga e de turismo na região.

Com informações da assessoria.