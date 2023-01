Prefeitura adianta 14º salário e agentes comunitários recebem nesta sexta

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Pratriotas), anunciou esta tarde em uma das redes sociais do Paço Municipal o adiantamento do pagamento do benefício aos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e ACE (Agentes Comunitários de Endemias) para esta sexta-feira (13).

O anúncio foi feito ao lado do secretário de saúde, o médico Sandro Benites. Segundo a prefeitura, 2.015 servidores estão na folha de pagamento que destinará R$ 884.360,00 e cada funcionário receberá R$2.424,00.

O pagamento adiantado é em cumprimento ao decreto Municipal n. 14 592 de 13/01/21, que estipula deposito da parcela até o mês de fevereiro, mas este ano a prefeitura antecipou o repasse.

A prefeitura afirma que os servidores com vínculo anterior aos meses de referência que não constem na lista do CNES não serão contemplados, com exceção de exclusão por causas alheias a serem analisados pela gestão em regular tramitação de processo administrativo de interesse individual do eventual servidor.