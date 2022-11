Homem se atrapalha ao soltar rojão e quase perde a mão em MS

Homem de 32 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com a mãe esquerda dilacerada, após soltar um rojão com objetivo de espantar araras e o foguete explodiu em sua mão. O caso aconteceu em Santa Rita do Pardo, cidade a 245 quilômetros da Capital.

Conforme o site Cenário MS, após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

No Brasil, matar ou ferir animais silvestres é crime. Conforme a Lei n.º 905, de 1998, a pena para quem “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória”, varia entre seis meses a um ano de prisão, além de multa.