MS recebe 2 mil doses de contraste apreendidos na Bolívia

MS recebe 2 mil doses de contraste apreendidos pela Receita Federal na Bolívia

90% do montante será distribuído para a Capital e outros 10% para Corumbá

Por Brenda Leitte

O impasse envolvendo a falta de contraste para a realização de exames de imagem será minimizado, graças a que foi autorizada a doação de um carregamento de contraste apreendido pela Receita Federal e marinha do Brasil na Bolívia, ao estado de Mato Grosso do Sul. A decisão se deu pelo Ministério Público Eleitoral, mediado pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral do Estado), na última quinta-feira (13).

Conforme já noticiado pelo O Estado na edição da última sexta-feira (14), há cerca de três meses, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e Hospital Universitário enfrentam a escassez do medicamento contraste, utilizado em exames diagnósticos e cirurgias. Com o estoque praticamente zerado, os hospitais estavam usando a substância somente em casos cirúrgicos de extrema necessidade.

“Foi autorizado na quinta-feira à noite, e na sexta-feira já encarregamos as buscas na cidade de Corumbá. Do total, serão 90% das doses para a Capital e 10% para o município. É algo muito importante para nós, pois é uma crise internacional, já que os insumos vêm da Rússia e da Ucrânia”, ressaltou o secretário estadual de saúde, Flávio Britto.

Anteriormente, a Secretaria Estadual de Saúde havia informado que a situação já estava em vias de normalidade e que a escassez do contrataste e de outros medicamentos é de ordem mundial. “Tivemos a crise da dipirona, e antes disso ainda tivemos a crise do soro, o qual faltou embalagem, que vinha da China. Esses problemas todos vêm sendo resolvidos pela própria economia e o mercado. O que acontece é que temos uma tabela em preço médio de compra, e para o setor público é muito difícil realizar as compras. Nunca ouvimos antes sobre uma apreensão de contraste, e isso nos mostra a tamanha crise que estamos todos enfrentando. É sem dúvidas muito importante essa conquista, e a compreensão do momento, por parte do TRE e do MP Eleitoral”, destacou ao O Estado o secretário.

Ajuda para todos

As doses recebidas foram encaminhas para o Hospital Regional da Capital. Questionado pelo O Estado, o hospital informou que O HRMS ajudará, também, a outros hospitais com os contrastes, já que a falta do insumo é crônica e afeta o Brasil todo. A expectativa é de que os insumos fossem disponibilizados para a unidade, ainda na tarde de ontem (14).

“O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Diretoria da Presidência, ao saber da apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal, no último dia 11 de agosto, de contrastes para exames e procedimentos cardíacos, na fronteira Brasil-Bolívia, solicitou uma autorização excepcional de doação de insumos hospitalares entre entes públicos ao TRE por estarmos em defeso eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de MS deferiu a doação dos insumos hospitalares pelo órgão alfandegário federal ao HRMS, em ano eleitoral. Quanto a quantidade de insumos e o período que eles vão suprir nossa demanda dependerá da aprovação da Vigilância Sanitária para sua utilização”, pontuou a nota.

Para que serve?

Cabe lembrar que os exames com contraste atuam de formas diferentes em determinadas estruturas tornando mais visíveis as possíveis lesões, tumores, entre outras células anômalas que estejam presentes. Se não fosse esse método, não seria possível essa distinção, pois nem sempre as imagens são nítidas o suficiente. Já com o contraste, o comportamento diferente das organizações celulares viabiliza um diagnóstico mais preciso.

Os contrastes dos exames de radiologia e diagnóstico por imagem podem ser de três substâncias: o bário, iodo e gadolínio. O Raio-X e a tomografia, em geral, utilizam bário ou iodo, enquanto na ressonância magnética é utilizado o gadolínio.