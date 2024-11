13º Drive-Thru da Reciclagem começa nesta quinta-feira

Entre os dias 21 e 23 de novembro, será realizado o 13º Drive-Thru da Reciclagem. O evento acontece das 9h às 18h, nos Altos da Avenida Afonso Pena, no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal. A iniciativa onde a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) é parceira da Du Bem Sustentável, tem como objetivo principal conscientizar a população sobre o descarte correto de resíduos e divulgar práticas sustentáveis e de reciclagem.

Assim como nas edições anteriores, o espaço contará com uma estrutura organizada para atender a população sem que seja necessário sair do veículo. Durante os três dias, será possível realizar o descarte de materiais como papel, papelão, plástico, garrafas PET, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônicos, tecidos, banners, medicamentos vencidos, ração, acessórios e medicamentos para pets, além de lâmpadas, pilhas, baterias, entre outros itens.

O evento também terá um ambiente voltado à arrecadação de doações, onde poderão ser entregues roupas, calçados, alimentos não perecíveis e outros itens em boas condições de uso. Todo o material arrecadado será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

Resultados das edições anteriores

Desde 2020 com 12 edições do projeto foram preservados: 63.245.078 de litros de água, mais de 52 toneladas de materiais recicláveis coletados, mais de 17 mil pessoas envolvidas e mais de 13 mil mudas doadas. Somente na última edição promovida em junho de 2024, houve a preservação de mais de 7 milhões de litros de água. Foram coletados 195 kg de medicamentos, 120 litros de óleo, 54 kg de vidro, 428 kg de papel e papelão, 28 kg de plásticos e 1860 kg de eletrônicos diversos.

Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Campo Grande é signatária da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), que busca promover mudanças positivas para um futuro sustentável. Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos, o Drive-Thru da Reciclagem está alinhado a diversas metas, como:

Meta 4: Educação de qualidade – promover uma educação inclusiva e voltada para o desenvolvimento sustentável.

Meta 6: Água potável e saneamento – assegurar a gestão sustentável dos recursos hídricos e saneamento para todos.

Meta 11: Cidades e comunidades sustentáveis – incentivar iniciativas que promovam sustentabilidade urbana.

Meta 12: Consumo e produção responsáveis – fomentar padrões de consumo e produção sustentáveis.

Meta 15: Vida terrestre – proteger e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e combater a degradação ambiental.

