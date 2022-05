Vídeo: Assaltantes invadem shopping e levam pânico a clientes em MG

Assaltantes causaram pânico aos clientes de uma loja no BH Shopping, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte (MG). Vídeos que circulam nas redes sociais, é possível policiais militares fortemente armados entrando no centro comercial para impedir o roubo.

Os criminosos conseguiram entrar na joalheria Manoel Bernardes e roubar produtos que estavam nas vitrines. A loja comercializa peças de luxo, como anéis, brincos e relógios da marca Rolex.

Em nota, loja disse apesar dos prejuízos materiais, ninguém se feriu.

“Gostaríamos de ressaltar que, apesar dos danos materiais que ainda não foram contabilizados, não houve nenhum dano físico ou pessoal com nenhum integrante da equipe Manoel Bernardes. Acreditamos no trabalho da Polícia e no avanço das investigações para identificar a quadrilha que invadiu a loja. Agrademos pela compreensão e pelas manifestações de apoio e solidariedade que estamos recebendo de nossos clientes e amigos”. O BH Shopping comunicou que o local voltou a funcionar normalmente e que está colaborando com a polícia.

Veja o vídeo:

Com informações da Folhapress.