Vacinação contra a gripe começa em 7 de abril com meta de imunizar 90% dos grupos prioritários

Ministério da Saúde prevê entregar 35 milhões de doses até o fim de março; Estados poderão antecipar aplicação

O Ministério da Saúde confirmou que a campanha nacional de vacinação contra a gripe terá início no próximo dia 7 de abril. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21) pelo ministro Alexandre Padilha, que informou também o envio das primeiras remessas de doses aos Estados.

A expectativa é imunizar ao menos 90% dos públicos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, professores, pessoas com deficiência, entre outros. A recomendação segue a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Recebendo a primeira remessa destinada ao Distrito Federal, Padilha reforçou que o imunizante protege contra três subtipos do vírus influenza e reduz o risco de agravamento e mortes. Segundo o ministro, os Estados e municípios podem decidir se iniciam a vacinação antes da data oficial. No DF, por exemplo, a campanha já começa na próxima terça-feira (26).

A previsão do Governo Federal é que até o fim deste mês sejam distribuídas 35 milhões de doses aos Estados. Durante coletiva, Padilha também rebateu rumores de que a vacina causa gripe. “Muitas vezes, a pessoa já está infectada no momento em que recebe a dose”, explicou.

O ministro adiantou ainda que, a partir do próximo ano, a vacina contra a gripe estará disponível durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. A medida tem como objetivo ampliar o acesso e evitar que oportunidades de imunização sejam perdidas.

Além disso, o tradicional Dia D da vacinação será retomado. A data deve ser definida nos próximos dias, durante reunião da comissão intergestores tripartite, mas a expectativa é que ocorra em maio.

