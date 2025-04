Saúde fecha compra de 57 milhões de doses da vacina contra covid-19

O Ministério da Saúde fechou a compra de 57 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 . O contrato, assinado em 11 de abril, garante a continuidade da vacinação e a proteção da população diante de novas variantes. As entregas serão feitas de forma parcelada, conforme a adesão à imunização no país, garantindo a oferta no SUS da versão mais atualizada da vacina aprovada pela Anvisa.

A expectativa é que a primeira remessa, de 8,5 milhões de doses, seja entregue entre abril e maio deste ano. As novas parcelas serão solicitadas conforme a necessidade. A previsão para este ano é aplicar mais de 15 milhões de doses, com investimento na ordem de R$ 700 milhões.

A vacina, ofertada pela Pfizer, é para o público a partir de 12 anos de idade, abrangendo adolescentes e adultos. A empresa assumiu a contratação após a Zalika, inicialmente responsávelpor esta oferta, ter a atualização da sua vacina reprovada pela Anvisa. Dessa forma, a segunda colocada foi convocada.

A medida reforça o compromisso do Ministério da Saúde com a proteção da população brasileira e recuperação das coberturas vacinais. Estima-se que 86% da população brasileira recebeu ao menos duas doses da vacina.

Contrato garante abastecimento por até dois anos

A compra faz parte de uma ata de registro de preços finalizadano final de 2024, com previsão de execução em até dois anos. Todas as aquisições previstas seguirão critérios de atualização tecnológica, com a entrega das versões mais recentes disponíveis, desde que licenciadas pela Anvisa e solicitadas pelo Ministério da Saúde. A medida assegura que o fornecimento seja feito de forma gradual e com os produtos mais atualizados do mercado.

Apesar da validade de dois anos, os valores previstos na ata podem ser integralmente utilizados antes do prazo, caso haja necessidade e disponibilidade orçamentária.

Quem deve se vacinar contra Covid-19

Crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes e grupos especiais, como imunocomprometidos, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com comorbidades e outros.

Agora, assim como a vacinação de crianças, a vacina Covid-19 integra o calendário nacional para gestantes e idosos. Gestantes receberão uma dose por gestação, e idosos, uma dose a cada seis meses.

Os demais grupos prioritários serão considerados vacinação de grupos especiais, realizada periodicamente em qualquer sala de vacina. Os grupos especiais recebem uma dose periódica, sendo a cada 6 meses para imunocomprometidos e a cada ano para os demais grupos.

Com informações da Agência Gov.

