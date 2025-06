Petrobras anuncia redução de 5,6% no preço da gasolina entregue às distribuidoras

A partir de terça, revendedores vão pagar, em média, R$ 2,85 por litro da gasolina A. A parcela da Petrobras no litro da gasolina C, vendida aos consumidores após mistura com etanol, deve ficar em R$ 2,08

A partir desta terça-feira, 03 de junho, a Petrobras reduzirá seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,6%. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08 /litro, uma redução de R$ 0,12 a cada litro de gasolina C.

A gasolina A é a versão mais pura, entregue às distribuidoras. A gasolina C é aquela mais comumente vendida nos postos para os consumidores finais.

Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,22 / litro, uma redução de 7,3%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 0,60 / litro ou 17,5%.

De forma a contribuir para a transparência de preços e melhor compreensão da sociedade, a Petrobras publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor. Acesse: precos.petrobras.com.br

Com informações da Agência Gov.

