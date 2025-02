Novos alunos de licenciatura podem se inscrever para bolsas do Pé-de-Meia

Cadastro deve ser feito até 30 de março na Plataforma Freire; programa oferece auxílio de R$ 1.050 mensais

Estudantes que ingressaram em cursos de licenciatura presenciais em 2025 já podem se cadastrar para concorrer às bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa, lançado pelo Ministério da Educação (MEC), oferece um auxílio mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 para saque imediato e R$ 350 depositados como poupança, que poderá ser retirada após a entrada do recém-formado na rede pública de ensino.

O cadastro deve ser feito até 30 de março na Plataforma Freire, gerida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para participar, o estudante deve ter sido aprovado em um curso de licenciatura presencial por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, é necessário ter alcançado pelo menos 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

O resultado preliminar da seleção será divulgado em 4 de abril. Quem discordar poderá apresentar recurso entre os dias 5 e 9 do mesmo mês. As instituições de ensino devem cadastrar os futuros bolsistas nos sistemas da Capes a partir do dia 5, e a confirmação do recebimento da bolsa será publicada no dia 14. Os pagamentos começam a partir de 1º de maio.

Para 2025, o MEC disponibilizou até 12 mil bolsas para o programa, que faz parte do Mais Professores para o Brasil, iniciativa que busca fortalecer a formação docente no país. O Pé-de-Meia Licenciaturas é diferente do Pé-de-Meia destinado ao Ensino Médio, que oferece auxílio financeiro a alunos de escolas públicas inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Mais informações podem ser obtidas no edital do Pé-de-Meia Licenciaturas 2025 ou pelo telefone 0800-616161.