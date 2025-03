Um apostador acertou as seis dezenas do concurso 2835 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (1º). Os números sorteados foram: 09, 24, 27, 36, 43 e 54. Ele vai receber R$ 41.734.619,60.

A aposta vencedora foi feita na cidade de São Miguel do Araguaia, em Goiás. O próximo concurso da Mega será na quinta-feira (6).

