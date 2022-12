Novas regras do Pix começam a valer na segunda-feira (2)

As novas regras começam a valer na próxima segunda-feira (2) e mudam os limites de Pix.

Transferir todo o limite diário

– Será possível transferir todo o limite diário em um único envio.

– Se uma pessoa tinha um limite diário total de R$ 3.000, mas um limite de R$ 1.000 por transação, precisava fazer três transferências. A partir de segunda, poderá fazer uma única transferência de R$ 3.000.

Limites maiores no pix saque e troco

De R$ 500 para R$ 3.000 no período diurno, e de R$ 100 para R$ 1.000 durante a noite.

Horário noturno

– O horário do limite noturno poderá ser flexível e definido pelo cliente, se o banco oferecer essa opção. Hoje é das 20h às 6h, mas poderá começar às 22h, se o cliente quiser.

– O banco não é obrigado a oferecer essa opção, e fica liberado pelo BC para decidir isso ou não.

– Segundo nota da assessoria do BC, essa mudança pode ser aplicada até 3 de julho de 2023.

– O limite noturno é menor que o do dia e foi estabelecido para evitar ação de criminosos, como roubos e sequestros relâmpagos.

Mudança de limite não muda

– Uma regra que continua a mesma é a mudança de limite no valor. Se o consumidor quiser reduzir seus limites de Pix, a solicitação tem que ser atendida imediatamente.

– Caso deseje aumentar em algum momento, o banco tem um prazo de 24 horas a 48 horas para avaliar o pedido e aceitá-lo ou não.

– Isso já é válido atualmente.

Com informações de Folhapress