MS terá reforço de 13 novos peritos médicos em agências do INSS

Nomeações integram concurso público após 15 anos e devem reduzir filas de espera por perícia no Estado



Mato Grosso do Sul contará com o reforço de 13 novos peritos médicos federais que passarão a atuar nas Agências da Previdência Social. Com o acréscimo, o estado, que atualmente possui 63 profissionais na função, terá um aumento de 20,63% em sua capacidade operacional.

Os novos servidores estão entre os 250 nomeados pelo Ministério da Previdência Social, conforme publicação no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (30). As nomeações fazem parte do concurso público realizado em fevereiro deste ano, o primeiro após um intervalo de 15 anos sem contratações para a carreira.

No Estado, oito municípios vão receber os novos peritos: Amambai, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Sidrolândia. Segundo o Ministério, os locais foram definidos com base em critérios como tempo médio de espera por perícia médica e posição estratégica para atendimento regional.

Para o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, a recomposição do quadro de servidores representa um avanço importante no atendimento aos segurados. “Os novos peritos médicos irão trabalhar nos locais em que as pessoas mais precisam, onde a espera por uma perícia é maior. A chegada desses profissionais é muito aguardada e vai gerar um impacto enorme no atendimento da ponta aos nossos segurados”, afirmou.

A Região Centro-Oeste, da qual MS faz parte, será contemplada com 74 peritos, o que representa um incremento de 28% no total de profissionais atuando na área.

O concurso foi realizado no dia 16 de fevereiro pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e recebeu quase 14 mil inscrições. A previsão do governo federal é de que os novos servidores entrem em exercício já em agosto, após os trâmites de apresentação de documentos e posse.

