Mercado condominial cresce 23,8% e movimenta bilhões anuais

Expansão nacional exige gestão profissional e soluções financeiras robustas

O mercado condominial brasileiro vive um momento de forte expansão. Em apenas oito anos, o número de condomínios saltou de cerca de 420 mil em 2016 para mais de 520 mil em 2024, crescimento de 23,8%, segundo levantamento do Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos (INCC).

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, o Brasil contabiliza 13,3 milhões de endereços situados em arranjos condominiais. Além disso, dados do IBGE indicam que mais de 25 milhões de brasileiros residem em apartamentos, representando 12,5% da população, com forte concentração no Sudeste (16,7%) e menor presença no Norte (5,2%).

Esse crescimento evidencia o desafio da gestão condominial e destaca o crescimento de empresas que atuam especificamente na oferta de soluções para este mercado.

Segundo Zener Costa, CEO da LLZ Garantidora e administrador de empresas, o mercado condominial brasileiro movimenta mais de R$ 300 bilhões por ano e atrai cada vez mais prestadores de serviço. “Desde 2013, sabíamos que estávamos construindo uma empresa com grande potencial. Começamos a companhia do zero em 2013 e hoje atendemos mais de 2.700 condomínios e 500 mil unidades em todo o Brasil”, destaca. A empresa, que começou em Belo Horizonte e hoje possui atuação nacional, atingiu uma receita garantida de R$ 2,5 bilhões anuais.

“Com o crescimento constante de condomínios e moradores, o Brasil demanda soluções financeiras que tragam segurança e previsibilidade. A LLZ emite, todos os meses, uma apólice de seguros no valor mensal da receita do condomínio, via BTG Seguros”, completa Zener Costa.

Por Folhapress

