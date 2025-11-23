Mega-sena volta a acumular e prêmio sobe para R$ 18 milhões na terça-feira

Nenhum apostador venceu o concurso nº 2.942 da Mega-Sena deste sábado (22). Foram sorteados os números 12, 30, 40, 46, 54, 60. Segundo estimativa da Caixa, o concurso da próxima terça-feira (25) deverá pagar R$ 18 milhões.

Vinte e seis apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 80,2 mil. A quadra saiu para 2.092 apostadores, que receberão prêmio de R$ 1.643,73.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto (probabilidade estatística) é de uma em mais de 50 milhões.

Habitualmente, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, mas a Caixa também promove as “Mega-Semanas”, quando realiza três concursos – às terças, quintas e sábados.

No último concurso da Mega-Sena, a Caixa arrecadou mais de R$ 52,3 milhões. O site do banco mostra como o valor arrecadado com as apostas é repassado ao governo federal para financiamento de despesas como a seguridade social (17,32%) e o Fundo Nacional de Segurança Pública (9,26%), entre outras. O total dos prêmios corresponde a 43,35% do valor arrecadado.