Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 62 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.953 da Mega-Sena, realizado nessa quinta-feira (18). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 62 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 05 – 10 – 24 – 25 – 47 – 54. 61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.795,16 cada. 4.925 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 689,96 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de MS) de sábado (20), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 19h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.