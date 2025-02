Mega-Sena acumula, e prêmio pode chegar a R$ 130 milhões; confira os números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio deste sábado, e novo concurso será realizado na terça-feira

O concurso 2.832 da Mega-Sena, realizado no sábado (22), não teve ganhadores na faixa principal, e o prêmio acumulou. Com isso, a expectativa é que o próximo sorteio, na terça-feira (25), pague cerca de R$ 130 milhões para quem acertar os seis números.

No sorteio deste sábado, os números sorteados foram: 02 – 12 – 18 – 21 – 24 – 37. Apesar de ninguém ter acertado todas as dezenas, milhares de apostas foram premiadas em outras faixas.

Na quina, 238 apostas levaram um prêmio de R$ 32.322,01 cada. Já na quadra, 14.573 bilhetes foram contemplados, com um valor de R$ 751,76 para cada vencedor.

Com o prêmio acumulado, a Mega-Sena pode pagar um dos maiores valores do ano no próximo sorteio. O novo concurso será realizado na terça-feira (25), às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

