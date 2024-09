Mapa lança Anuário das Bebidas Não Alcoólicas 2024

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) em parceria com ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas) lançou, nesta quarta-feira (18), em Brasília, o Anuário de Bebidas Não Alcoólicas 2024. A publicação é fruto do levantamento anual realizado Secretaria de Defesa Agropecuária, e faz referência aos dados coletados no ano de 2023.

Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, a publicação evidencia que as políticas públicas estão no caminho certo, “uma vez que o crescimento do setor reflete claramente o compromisso do Governo Federal em fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva”, disse.

Em sua fala, Goulart ainda ressaltou que a Secretaria de Defesa Agropecuária tem desempenhado seu papel institucional com eficiência, garantindo, por meio de regulamentações e fiscalizações, que o setor se desenvolva de forma sustentável. “Isso assegura que os produtos disponibilizados aos consumidores cumpram com os padrões de identidade, qualidade e segurança exigidos”, ressaltou.

O anuário conta com dados estatísticos relativos ao registro de estabelecimentos e fábricas (desde a categoria de produto, a modalidade de registro, a distribuição geográfica e o total firmado); sobre o registro de produtos e variações de marcas; números referentes as exportações e importações; detalhes sobre a geração de empregos do setor de bebidas não alcoólicas e por fim dados sobre a declaração anual de produção e estoques.

“O primeiro anuário brasileiro de bebidas não alcoólicas representa um marco ao demonstrar a importância do setor na economia do país, na geração de empregos e na valorização da produção regional, exaltando nossa força, cultura e sabores ímpares”, destacou o presidente da ABIR, Victor Bicca.

PRODUTOS



No ano de 2023, para a categoria água de coco, suco ou polpa de fruta (incluindo o açaí), foi alcançado a marca de 35.534 produtos registrados, sendo dividido em 24.222 para polpa de frutas; 10.515 para suco e sumo e 797 para água de coco.

A média brasileira é de 15,6 registros de produtos por estabelecimento. Já em relação a marcas essa categoria conta com 47.963 registros.

Na categoria chá pronto para o consumo, kombucha, suco tropical, néctar, refresco, refrigerante, soda, xarope e preparado sólido para refresco, o Brasil possui 24.386 registros, sendo dividido em 5.716 para refresco; 5.151 refrigerante; 3.391 néctar; 3.517 preparo sólido para refresco; 2.107 chá pronto para consumo; 2.046 kombucha; 1.464 xarope; 789 suco tropical; e 205 soda.

Nesta categoria a média brasileira é de 20 registros de produtos por estabelecimento e 44.759 marcas registradas.

ESTABELECIMENTOS



Na categoria água de coco, suco ou polpa de fruta foram contabilizadas 2.277 agroindústrias registradas no Brasil. Este número apresenta um crescimento de 3,8% em relação ao ano anterior.

Polpa de fruta é a categoria com maior número de estabelecimentos registrados, com um total de 1.325 agroindústrias. O seguimento apresentou o maior desenvolvimento em 2023, com um aumento de 61 estabelecimentos. Água de coco, por sua vez, conta com apenas 251 estabelecimentos registrados, com aumento de seis agroindústrias. Já a categoria suco ou sumo alcançou a marca de 1.027 estabelecimentos, em 2023.

O estado com maior número de agroindústrias registradas como elaborador de água de coco, suco ou polpa de fruta é o Rio Grande do Sul, com a marca de 309 estabelecimentos.

Já na categoria chá pronto para consumo, kombucha, suco tropical, néctar, refresco, refrigerante, soda, xarope e preparado sólido para refresco, foram 1.217 agroindústrias registradas em 2023.

Refresco é a categoria com maior número de estabelecimentos registrados, com um total de 458, seguido de refrigerante com 296 estabelecimentos; néctar 265; xarope 239; kombucha 174; suco tropical 122; soda 94; e preparado sólido para refresco 88.

O estado com maior número de estabelecimentos registrados como elaborados de chá pronto para o consumo, kombucha, suco tropical, néctar, refresco, refrigerante, soda, xarope ou preparado sólido para refresco é São Paulo, com a marca de 256 estabelecimentos.

PRODUÇÃO E ESTOQUES



Em 2023, foi declarada uma produção de mais de 29 bilhões de litros de bebidas não alcoólicas, sendo a região Sudeste a que teve maior volume de produção declarado, atingindo a marca de mais de 13 bilhões de litros.

O refrigerante é a bebida não alcoólica com maior volume de produção no país, totalizando mais 79% da produção nacional, com cerca de 23 bilhões de litros.

EMPREGOS



O setor de bebidas não alcoólicas no Brasil é historicamente relevante para economia nacional e a geração de emprego é um fator importante neste cenário.

Os empregos gerados nas agroindústrias e fábricas geram empregos diretos e indiretos em todas as cadeias do setor, seja a jusante, com insumos, máquinas e equipamentos, a montante, com a distribuição e comercialização em supermercados, bares e restaurantes, além das atividades que orbitam o setor como serviços, consultorias, entre outros.

Segundo dados do Novo Sistema do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, na fabricação de suco, no ano de 2023 foram gerados 21.158 empregos diretos e na fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não alcoólicas foram 51.198 empregos diretos.

Todas as regiões do Brasil tiveram aumento no estoque de empregos no setor de bebidas não alcoólicas em 2023.

ANUÁRIO DAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

Com Gov BR

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram