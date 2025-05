Lula liga para Putin e defende presença da Rússia em reunião de paz com a Ucrânia

Presidente brasileiro faz escala em Moscou e tenta mediar retomada das negociações entre os dois países, em guerra há mais de três anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quarta-feira (14) ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a possibilidade de reabertura das negociações de paz com a Ucrânia. A ligação ocorreu durante uma escala do brasileiro em Moscou, no retorno de sua viagem oficial à China.

Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula “estimulou o presidente russo a comparecer à reunião de negociação entre Rússia e Ucrânia marcada para ocorrer em Istambul, nesta quinta-feira, 15 de maio, reconhecendo que a composição das delegações de negociadores é uma prerrogativa soberana dos chefes de Estado”.

A reunião em Istambul, na Turquia, está sendo articulada por mediadores internacionais, incluindo o próprio governo turco. No domingo (11), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou estar pronto para encontrar Putin pessoalmente na cidade turca. A participação do líder russo, no entanto, ainda não está confirmada. Apesar de a oferta de conversa contar com apoio público do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não houve resposta definitiva do Kremlin.

Antes mesmo da escala em Moscou, Lula já havia antecipado sua intenção de interceder pelo diálogo entre os dois países. Em entrevista a jornalistas na noite de terça-feira (13), ainda em Pequim, o presidente brasileiro afirmou que pediria a Putin um esforço direto em busca de um acordo de paz.

Lula e Putin se encontraram recentemente em Moscou, durante as celebrações dos 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. O evento contou com a presença de diversas lideranças internacionais e marcou um momento simbólico para a diplomacia entre Brasil e Rússia.

Após a escala na Rússia, Lula segue viagem com destino ao Marrocos e depois ao Brasil, onde deve desembarcar na madrugada desta quinta-feira (15). A previsão é que o presidente descanse por algumas horas antes de embarcar para Montevidéu. Na capital uruguaia, ele participará do velório do ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica.

