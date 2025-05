Lula defende multilateralismo e combate ao extremismo em mensagem ao corpo diplomático

Em discurso lido por Geraldo Alckmin na cerimônia do Dia do Diplomata, presidente destaca ameaças à democracia, critica gastos com armas e pede integração do Sul Global nas decisões internacionais

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou nesta terça-feira (27/5), no Palácio Itamaraty, da cerimônia em comemoração ao Dia do Diplomata. O evento marcou a entrega da Ordem de Rio Branco e a formatura da Turma Eunice Paiva do Instituto Rio Branco.

A única solução é o diálogo entre as partes. Só existe entendimento quando há respeito à pluralidade. Relações de Estado não podem ficar à mercê de diferenças políticas entre os governos” LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente da República

Na ocasião, Alckmin transmitiu a mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou os desafios crescentes para a diplomacia brasileira em um cenário global de instabilidade. “Caberá a vocês serem diplomatas em uma era de negação da diplomacia. Na política, a democracia está em perigo. Na diplomacia, cresce o unilateralismo”, afirmou.

Ao longo da leitura, Alckmin também chamou atenção para o avanço do extremismo e para os conflitos que colocam em risco a convivência pacífica entre os povos. “A única solução é o diálogo entre as partes. Só existe entendimento quando há respeito à pluralidade. Relações de Estado não podem ficar à mercê de diferenças políticas entre os governos”, ressaltou.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Na mensagem, o presidente também chamou atenção para os desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelas desigualdades globais. Segundo Lula, a defesa de uma ordem internacional mais justa passa, necessariamente, pelo fortalecimento do multilateralismo e pela atuação conjunta no combate à fome e à pobreza. “É inconcebível que se gastem US$ 2,4 trilhões por ano com armamentos enquanto existem mais de 730 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar”, escreveu.

INTEGRAÇÃO REGIONAL

O texto destacou ainda o papel do Brasil na busca por soluções coletivas, tanto no âmbito regional quanto global. Lula mencionou a necessidade de reconstruir mecanismos de integração na América do Sul e criticou a marginalização do Sul Global nas decisões internacionais. “A prosperidade permanecerá um privilégio de poucos enquanto as vozes do Sul Global não estiverem devidamente representadas no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional”, pontuou.

Lula reforçou ainda o papel da diplomacia brasileira na defesa da democracia, dos direitos humanos e da diversidade. “O papel de vocês, diplomatas, implica levar para a frente externa as batalhas que travamos internamente. Precisamos combater o extremismo e as desigualdades lá fora com o mesmo vigor com que lutamos aqui dentro”, destacou.

Ao encerrar a mensagem, o presidente fez um apelo para que a pluralidade do povo brasileiro sirva de exemplo no cenário internacional, e destacou que essa diversidade deve ser a marca da atuação diplomática do país. “Em um mundo que está substituindo pontes por muros, é essa a pluralidade que vocês representarão no exterior”, concluiu.

INSTITUTO RIO BRANCO – Criado em 18 de abril de 1945, o Instituto Rio Branco (IRBr) é responsável pela formação dos diplomatas brasileiros. Fundado em homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia nacional, o Instituto tem papel central na preparação dos quadros que representam o país no exterior.

Ao longo de quase 80 anos, o IRBr vem adequando seus programas às transformações do cenário internacional e às demandas da política externa brasileira. “Com a cerimônia de hoje, cerca de 700 diplomatas já se formaram em meus três mandatos. Eles correspondem a quase metade dos 1.600 membros do corpo diplomático brasileiro”, destacou Lula na mensagem lida por Alckmin.

O Instituto oferece uma formação que combina sólida base acadêmica com capacitação prática, desenvolvendo nos futuros diplomatas competências para a formulação e execução da política externa do Brasil. “O Instituto Rio Branco contribuiu de forma decisiva para o profissionalismo do serviço exterior brasileiro e foi fundamental para a inserção internacional do país”, completou.

