Dom e Bruno: PF investiga a participação de mais cinco suspeitos

Mais cinco suspeitos foram identificados pela Polícia Federal (PF) na tarde deste domingo (19), acusados de participar do assassinado do indigenista Bruno Pereira e do repórter britânico Dom Phillips na região do Vale do Javari, no Amazonas. Segundo os policiais, eles teriam ajudado a ocultar os corpos.

As investigações continuam no sentido de esclarecer todas as circunstâncias e motivos do crime. A Polícia Federal não informou a identidade dos suspeitos.

De acordo com o Portal Terra, três pescadores foram presos na investigação. Todos eles teriam participado diretamente do duplo homicídio e tiveram a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça do Amazonas.

Até o momento a embarcação onde o repórter e o indigenista estavam não foi encontrada. Um comitê de crise foi criado para buscar elementos e esclarecer toda dinâmica do crime.