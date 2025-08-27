Governo federal recebe novos voos com brasileiros deportados e repatriados dos EUA

O governo federal recebe, nesta quarta-feira (27), dois novos voos com brasileiros vindos dos Estados Unidos. Uma das aeronaves, de bandeira nacional, trará cidadãos que optaram por retornar de forma voluntária. Já o segundo voo, de origem norte-americana, transportará deportados. A previsão é que os desembarques ocorram a partir das 19h, em Minas Gerais.

As viagens fazem parte da política anti-imigração intensificada pelos Estados Unidos. Em fevereiro, o presidente Donald Trump assinou decreto determinando a deportação imediata de imigrantes ilegais — aqueles sem documentação regular para residir no país. Desde então, cerca de 1,4 mil brasileiros já foram enviados de volta ao Brasil.

A deportação em massa chegou a gerar tensão entre os dois países. Os primeiros grupos de brasileiros que regressaram foram transportados algemados e com os pés acorrentados. Washington justificou a prática como “padrão de segurança”, mas a cena provocou incômodo em Brasília.

Operação de acolhimento

Diante da situação, o governo federal organizou uma operação de acolhimento humanitário nos aeroportos de chegada. A ação prevê atendimento médico, vacinação, fornecimento de água e alimentação, além de espaços com internet, pontos de energia e banheiros.

Nos pontos de acolhimento, os deportados também recebem informações sobre serviços públicos, assistência social, oportunidades de trabalho e regularização de documentação.

Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos destacou que a iniciativa busca “responder de forma articulada e humanizada à deportação e repatriação forçada de brasileiros no exterior”. A pasta ressaltou ainda que o compromisso do Estado é garantir proteção dos direitos humanos e dignidade às pessoas que retornam.

