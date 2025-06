Governo Federal prepara repatriação de milhares de pesquisadores e cientistas

CNPq divulga nova lista, com 599 talentos que desejam e serão recebidos de volta para desenvolver suas pesquisas no Brasil. Ao todo, programa já acolheu 2.500 pedidos de retorno

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou nesta terça-feira, 3 de junho, o resultado final da chamada de Atração e Fixação de Talentos do programa Conhecimento Brasil, que trará de volta ao país cientistas nacionais que atualmente residem em 34 países. A maior parte desses pesquisadores virá dos Estados Unidos (12,8%), Alemanha (7,3%), França (4,6%), Portugal e Inglaterra (4,1% cada), onde atuam em instituições de prestígio internacional, como Harvard, Karlsruhe, Oxford, Cambridge, Lisboa e Porto.

A atual chamada investirá R$ 604 milhões na contratação de 599 projetos de pesquisadores que estavam atuando no exterior ou que tenham concluído doutorado ou pós-doutorado fora do país a partir de 2019, estejam eles residindo fora ou não atualmente. Os projetos aprovados poderão ser desenvolvidos por até cinco anos.

Lançado em julho do ano passado, o Conhecimento Brasil já realizou duas chamadas públicas. A demanda total revelou o interesse de mais de 2.500 pesquisadores e pesquisadoras brasileiros radicados em 56 países em retornar ao Brasil ou cooperar cientificamente com instituições e empresas nacionais.

Dos 599 projetos aprovados na segunda chamada divulgada na última terça, 566 são da linha 1, a serem realizados em universidades e institutos de pesquisa brasileiros, e 33 são da linha 2, com execução prevista em empresas. Do total, 32% dos projetos serão desenvolvidos em instituições das regiões Nordeste (126), Centro-Oeste (43) e Norte (23), superando a exigência de destinação de 30% dos investimentos para essas regiões.

Os valores aprovados para a realização de cada projeto aprovado na segunda chamada podem passar de R$ 1 milhão, destinados a remunerar os pesquisadores, as instituições e custear as despesas do conjunto das pesquisas.

CNPq divulga lista de projetos selecionados

De acordo com o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, os dados permitem afirmar que o Conhecimento Brasil é uma ação acertada. “Felizmente, foi bem compreendida e aceita pela comunidade científica. Estamos satisfeitos por poder proporcionar oportunidades de retorno e de cooperação a nossos pesquisadores no exterior”, afirmou.

Conhecimento Brasil

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ressaltou o sucesso do edital.

O programa Conhecimento Brasil é um caso de sucesso. Mais de 2.500 pesquisadores se candidataram para voltar ao Brasil ou para fazer pesquisa em rede, contribuindo com soluções para desafios brasileiros”.

O diretor científico do CNPq, Olival Freire Jr., enfatizou o impacto estratégico do programa. “O êxito das duas chamadas do Programa Conhecimento Brasil demonstra que existe uma diáspora científica muito qualificada que deve ser mobilizada visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia em nosso país”, disse.

Além da chamada de Atração e Fixação de Talentos, o programa realizou também a chamada para Apoio a Projetos em Rede com Pesquisadores Brasileiros no Exterior. Essa iniciativa aprovou 640 projetos, totalizando R$ 228,5 milhões em investimentos ao longo de dois anos, destinados à formação de redes de cooperação científica com brasileiros vinculados a instituições de pesquisa estrangeiras.

Entre esses projetos, 217 são coordenados por pesquisadores de instituições localizadas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que receberam R$ 76,4 milhões, ou 33,45% do valor total recomendado, superando novamente a meta de 30% de recursos destinados a essas regiões.

Extensão do programa

O Conselho Diretor do FNDCT aprovou, no dia 28 de maio, a ampliação do programa Conhecimento Brasil, que passará a incluir, além da repatriação de talentos, investimentos voltados à fixação de jovens pesquisadores e recém-doutores com o objetivo de evitar a evasão científica.

Com informações do CNPq.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.