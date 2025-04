Governo autoriza nomeação de mais de 4 mil aprovados no Concurso Nacional Unificado

Ato permitirá que 16 órgãos e entidades federais iniciem a nomeação dos aprovados cargos que não possuem curso de formação

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou na sexta-feira (2 5 /4 ) a portaria que autoriza o provimento de 4.330 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Com a publicação da portaria, 16 órgãos e entidades federais poderão iniciar a nomeação dos candidatos aprovados em cargos que não possuem curso de formação. A medida representa mais um passo na concretização do concurso, que teve sua primeira edição realizada em 2024. Expectativa é que os atos de nomeação comecem a ser publicados já no mês de maio

Na última quarta-feira (23/4), durante participação em evento em São Paulo (SP), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck destacou a importância do reforço no quadro de pessoal da administração pública federal.

“Com a publicação da portaria, essas pessoas poderão ingressar no serviço público brasileiro nas próximas semanas, contribuindo para a renovação e o fortalecimento da nossa administração pública”, afirmou a ministra

A portaria se baseia na Lei Orçamentária Anual de 2025, já sancionada, que garante os recursos necessários para as nomeações. Toda a documentação técnica e jurídica para a autorização já havia sido elaborada pelo MGI e atestada pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

Entre os órgãos contemplados estão ministérios como o da Gestão e da Inovação, da Agricultura e Pecuária, da Cultura, da Saúde e do Planejamento, além de instituições como o Incra, Inep, Funai, IBGE e AGU. As vagas são para cargos de nível médio e superior, incluindo analistas, técnicos, especialistas e pesquisadores, em áreas como administração, educação, estatística, engenharia, comunicação, tecnologia e políticas públicas.

Confira na tabela abaixo quais são os cargos e órgãos que tiveram suas autorizações de provimento

Órgão Cargo Escolaridade Vagas Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI Analista Técnico-Administrativo Nível superior 190 Economista Nível superior 27 Psicólogo Nível superior 2 Estatístico Nível superior 12 Técnico em Comunicação Social Nível superior 10 Técnico em Assuntos Educacionais Nível superior 2 Arquivista Nível superior 16 Arquiteto Nível superior 14 Engenheiro Nível superior 68 Bibliotecário Nível superior 4 Contador Nível superior 5 Médico Nível superior 20 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC Analista Técnico-Administrativo Nível superior 50 Economista Nível superior 10 Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA Auditor-fiscal federal agropecuário Nível superior 200 Agente de atividades agropecuárias Nível intermediário 100 Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal Nível intermediário 100 Técnico de laboratório Nível intermediário 40 Instituto Nacional de Meteorologia – INMET Analista em Ciência e Tecnologia Nível superior 40 Tecnologista Nível superior 40 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA Analista Administrativo Nível superior 137 Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário Nível superior 446 Engenheiro Agrônomo Nível superior 159 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI Analista em Ciência e Tecnologia Nível superior 296 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais Nível superior 50 Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI Especialista em Indigenismo Nível superior 350 Técnico em Indigenismo Nível Intermediário 152 Ministério da Saúde – MS Tecnologista Nível superior 220 Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP Analista Técnico Administrativo Nível superior 100 Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC Analista Administrativo Nível superior 15 Especialista em Previdência Complementar Nível superior 25 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas Nível superior 275 Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas Nível superior 312 Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas Nível superior 3 Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas Nível intermediário 300 Advocacia Geral da União – AGU Administrador Nível superior 154 Arquiteto Nível superior 5 Arquivista Nível superior 2 Analista Técnico-Administrativo Nível superior 90 Contador Nível superior 47 Economista Nível superior 35 Engenheiro Nível superior 18 Estatístico Nível superior 7 Médico Nível superior 3 Psicólogo Nível superior 10 Técnico em Assuntos Educacionais Nível superior 20 Técnico em Comunicação Social Nível superior 9 Ministério dos Povos Indígenas – MPI Analista Técnico-Administrativo Nível superior 30 Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO Analista Técnico-Administrativo Nível superior 45 Economista Nível superior 15 Ministério da Cultura – MinC Analista Técnico-Administrativo Nível superior 50 Total 4330

Confira a portaria AQUI.

