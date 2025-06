Governo autoriza nomeação de 100 aprovados no concurso do Inmetro

Portaria publicada no Diário Oficial reforça quadros técnicos do Instituto com Analistas e Pesquisadores, de nível superior.

O Governo Federal, por ato do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), autorizou a nomeação de 100 candidatos aprovados no concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), conforme a Portaria MGI nº 4.412, de 4 de junho de 2025. A medida, publicada no Diário Oficial da União, visa o fortalecimento da capacidade Institucional do órgão.

Regido pelo Edital nº 1, de 4 de dezembro de 2023, o concurso ofereceu 100 vagas imediatas — 40 para analista executivo e 60 para pesquisador-tecnologista —, ambas destinadas a profissionais com nível superior. Também foi formado um cadastro de reserva.

Com a homologação do resultado final em 24 de fevereiro de 2025, o concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Durante esse prazo, excepcionalmente, o Inmetro poderá realizar convocação adicional, desde que haja autorização prévia do MGI.

“Essa iniciativa representa um avanço significativo para o Inmetro, que busca garantir um corpo técnico qualificado para manter sua atuação como referência na infraestrutura da qualidade, contribuindo para a competitividade da indústria brasileira e a segurança de produtos e serviços no país”, afirmou o presidente do Inmetro, Márcio André Brito.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.