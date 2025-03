Governo abre consulta pública sobre plano climático

População pode opinar até abril sobre ações para adaptação econômica às mudanças climáticas

A participação social no enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil entra em uma nova fase. Até o dia 25 de abril, a população poderá contribuir com sugestões para o detalhamento do Plano Clima, política nacional que guiará o país até 2035. A consulta pública ocorre na plataforma Brasil Participativo e permite que qualquer cidadão opine sobre estratégias para a adaptação de setores da economia aos impactos do aquecimento global.

O Plano Clima é estruturado em dois eixos principais: a Estratégia Nacional de Mitigação, voltada para a redução da emissão de gases de efeito estufa, e a Estratégia Nacional de Adaptação, que busca promover transformações em sistemas humanos e naturais para minimizar os danos do clima extremo. Nesta etapa, o foco da consulta pública está na adaptação, abrangendo 16 setores da economia, entre eles agricultura, transportes, energia e turismo.

Para participar, os interessados devem criar um perfil na plataforma Brasil Participativo, vinculado ao sistema gov.br. Cada capítulo do plano pode receber sugestões e comentários, permitindo uma construção colaborativa das medidas. O governo destaca que, além da consulta digital, há espaços presenciais de debate, como seminários e reuniões organizadas pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), que reúne 22 ministérios e especialistas do setor.

Desde o lançamento da plataforma, em maio de 2024, essa é a terceira etapa de participação popular no Plano Clima. As fases anteriores envolveram propostas gerais e sugestões para a Estratégia Nacional de Adaptação. O processo seguirá com novas consultas voltadas para a Estratégia de Mitigação.

O plano final será integrado à Política Nacional sobre Mudança do Clima e apresentado oficialmente na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).

