Gastos de turistas internacionais no Brasil crescem 22% em fevereiro

O turismo internacional apresenta alta no Brasil e indica bons resultados, conforme dados divulgados pelo Banco Central (Bacen) e compilados pelo Ministério do Turismo.

No mês de fevereiro, os visitantes estrangeiros injetaram US$ 823 milhões na economia brasileira em fevereiro de 2025. O valor que esse público gastou em fevereiro de 2024 foi de US$ 673 milhões, um aumento de 22%.

Nos dois primeiros meses de 2025, o acumulado já alcança US$ 1,628 bilhão em receitas geradas por turistas vindos de outros países. É o maior valor desde quando o Banco Central iniciou a série histórica, em 1970. No ano passado, os dois meses somaram R$ 1.474 bilhão. Os recursos são resultado das despesas com hospedagem, alimentação, transporte, passeios, compras e outras atividades econômicas diretamente ligadas ao setor turístico.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou destacou a importância do setor para o fortalecimento da econômica do País. “Esse aumento expressivo mostra que o Brasil está cada vez mais preparado para receber bem os turistas estrangeiros. Estamos colhendo os frutos dos investimentos em promoção internacional, infraestrutura e qualificação. O turismo é uma poderosa ferramenta de geração de inclusão, empregos e renda para o nosso povo”, afirmou.

Os dados são especialmente relevantes para o Brasil, pois demonstram o potencial do turismo como uma das principais fontes de entrada de divisas no País. “Além de impulsionar setores como comércio, serviços e transporte, o crescimento nos gastos de estrangeiros fortalece as economias locais, estimula novos investimentos e contribui para o desenvolvimento sustentável de diversos destinos turísticos brasileiros”, finalizou o ministro.

Entrada de Visitantes

Apenas em fevereiro, foram registrados 1.326.884 desembarques de viajantes internacionais no país. O desempenho marca uma alta de 59% em relação ao mesmo mês de 2024. Quando observado os dados de janeiro e fevereiro, o Brasil já soma 2.810.553 chegadas de turistas de outros países nos destinos nacionais. Os dados são do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.