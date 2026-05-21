Estrela entra com pedido de recuperação judicial após crise financeira e mudanças no mercado

A Estrela anunciou que entrou com pedido de recuperação judicial na Comarca de Três Pontas, em meio a dificuldades financeiras e mudanças no setor de brinquedos.

Fundada em 1937, a empresa se tornou uma das marcas mais tradicionais do país e marcou gerações de brasileiros, principalmente entre as décadas de 1960, 1970 e 1980, com brinquedos que se transformaram em ícones da infância no Brasil.

Em comunicado divulgado ao mercado, o diretor de Relações com Investidores da companhia, Carlos Antonio Tilkian, afirmou que a medida busca promover uma reestruturação da empresa diante de um cenário de forte pressão econômica e setorial.

Segundo o executivo, o aumento de custos operacionais e a restrição de crédito estão entre os principais fatores que impactaram a situação financeira da fabricante.

A companhia também destacou mudanças no comportamento dos consumidores, principalmente devido ao crescimento das alternativas digitais de entretenimento, que ampliaram a concorrência no mercado infantil e reduziram o espaço dos brinquedos tradicionais.

Outro ponto citado pela empresa foram os impactos financeiros acumulados nos últimos anos, que teriam comprometido a estrutura econômica da organização.

De acordo com Tilkian, o objetivo da recuperação judicial é permitir a reorganização estruturada do endividamento da companhia, garantindo a continuidade das operações, a preservação de empregos e a manutenção da geração de valor para clientes, fornecedores, parceiros e investidores.

Na nota, a Estrela afirmou ainda que segue confiante na continuidade dos negócios durante o processo de reestruturação e garantiu que continuará adotando medidas para assegurar o atendimento aos clientes e parceiros comerciais.

Ao longo de sua trajetória, a Estrela se consolidou como uma das maiores fabricantes de brinquedos do país, responsável por produtos que marcaram diferentes gerações e ajudaram a construir parte da cultura popular brasileira ligada ao universo infantil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais