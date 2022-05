Empresários lotam voos para homenagear Luiza Trajano em Nova York

O alto empresariado brasileiro faz a malas para Nova York no fim desta semana para participar da retomada do tradicional jantar de gala do prêmio Personalidade do Ano, realizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, nesta segunda (9).

O evento, que ficou dois anos suspenso por causa da pandemia, neste ano vai homenagear Luiza Trajano, presidente do conselho do Magalu. Ela é a segunda mulher brasileira na história da premiação, desde os anos 1970, depois da também empresária Yolanda Queiroz, que foi homenageada em 2008. Queiroz morreu em 2016.

Diferentemente da última edição, de 2019, que causou polêmica quando o Museu de História Natural se recusou a abrigar o evento em Nova York porque o premiado era o presidente Jair Bolsonaro, a cerimônia deste ano deve ser mais tranquila. Segundo a expectativa de alguns dos participantes, ninguém prevê protesto na porta do evento desta vez, mas a conversa nas mesas deve girar em torno das eleições.

A própria escolha do nome de Trajano se distingue das três homenagens anteriores, mais direcionadas a personalidades ligadas ao meio político. Antes de Bolsonaro, em 2019, foram o ex-juiz Sergio Moro, em 2018, e o hoje presidenciável João Doria, em 2017.

Entre os representantes do empresariado esperados no evento, há nomes como Flavio Rocha (Riachuelo), Antonio Carlos Pipponzi (Raia Drogasil) e Marcelo Silva, ex-presidente do IDV. João Doria também confirmou presença.

Segundo Marcos Arbaitman, dono do grupo de turismo Maringá, que embarca na noite desta quinta (5), o evento ajudou a lotar os voos para Nova York nesta semana e alguns empresários terão de fazer escala.

A Latam diz que os voos da rota de Guarulhos a Nova York para este fim de semana registram uma ocupação de 100%.

Para os destinos da Florida (Miami e Orlando), os voos registram 90% de ocupação no mês de maio, segundo a companhia.

Há uma expectativa de participação feminina superior à histórica no evento, porque na semana que vem está marcada a inauguração do núcleo de Nova York do grupo Mulheres do Brasil, para integrar brasileiras que moram na cidade em causas ligadas a arte e cultura, combate à violência contra a mulher, educação, empreendedorismo e inserção do imigrante.

As empresárias Sônia Hess, Chieko Aoki e Cristina Potomati, líderes do Mulheres do Brasil ao lado de Trajano, devem estar presentes.

Com informações da folhapress.